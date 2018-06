Man zwaait met mes bij volle terrassen op Grote Markt

Winkelper­so­neel mishandeld en bedreigd na diefstal van koffie

11:41 Een winkeldiefstal in een filiaal van Jumbo in Scheveningen is in april volledig uit de hand gelopen. Dit werd gisteravond duidelijk in opsporingsprogramma Team West. Een medewerker en beveiliger werden mishandeld en bedreigd nadat zij een winkeldievegge staande hielden.