Man zwaargewond bij steekincident in woning Laakkwartier

Het slachtoffer is door de brandweer uit het appartement op de eerste etage gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook over een eventueel motief is nog niets bekend. De politie heeft een deel van de straat met lint afgezet en doet onderzoek in de woning. Het tramverkeer op de Gouverneurlaan is gestremd.