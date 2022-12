Man zwaargewond bij steekpartij Erasmusweg, drie verdachten opgepakt

Bij de politie kwam rond 02.10 uur een melding binnen van een ruzie in de straat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek een 26-jarige man uit Den Haag te zijn neergestoken. Hij was er slecht aan toe. Het Mobiel Medisch Team was nog onderweg, maar gezien de ernst van de verwondingen is besloten om niet te wachten en de man met spoed per ambulance naar het ziekenhuis te brengen.