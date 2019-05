Man zwaargewond door schietpartij in Laakkwartier, arrestatieteam aanwezig

Veel zwaarbewapende politieagenten in kogelwerende vesten zijn in de omgeving op de been. Het plaats delict is door de politie ruim afgezet. Volgens de woordvoerder van de politie wordt er momenteel gezocht naar een man in een donkere jas met een capuchon. Een helikopter van de politie cirkelt al enige tijd boven de wijk.



Buitenspelende kinderen schrokken zich vanmiddag rot toen ze meerdere schoten hoorden. Zij zagen een gemaskerde man met een pistool in de richting van de Albert Heijn op het Hildebrandplein rennen. De tweeling Samantha en Tamina (11) belden daarop direct hun oma, die toesnelde. Zij zag dat een man van Turkse afkomst, van ongeveer 25 jaar oud, gewond was aan zijn been. ,,Ik denk dat hij het wel overleeft.”