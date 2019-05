Man zwaargewond door schietpartij in Laakkwartier, verdachte aangehouden

Het gebeurde rond 16.00 uur bij een speeltuin aan het Ledeganckplein waar kinderen op de vrijdagmiddag aan het spelen waren. Het slachtoffer is vermoedelijk een man van rond de 25 jaar met Turkse wortels. Mensen in de buurt kennen hem als een regelmatige moskeeganger. Hij werd neergeschoten, vertellen buurtbewoners, toen hij uit de moskee naar buiten kwam. Zijn moeder zou erbij zijn geweest. Waarom hij is neergeschoten is niet bekend.



De schutter vluchtte weg, richting het Hildebrandplein. Mogelijk is hij een uur later gepakt in een woning in de Weimarstraat, in een ander deel van de stad. Calamiteitensite Regio15 kreeg een foto doorgestuurd van de arrestatie. De man had kappen over zijn handen, mogelijk om kruitsporen veilig te stellen. De politie kon gisteren nog niet bevestigen of deze aanhouding te maken heeft met de schietpartij in Laak.