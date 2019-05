Man zwaargewond na botsing met verkeerspaal nabij Melis Stokelaan

Van wieg tot graf De engel van Zuidwest: ‘Toos stond iedereen bij met raad en daad’

8:51 Ze had een missie en niets hield haar tegen. Wijs en praktisch hielp ze mensen in nood. Na haar pensioneren werkte ze onbezoldigd door. Omdat ze nodig was. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Toos Engel-Senders.