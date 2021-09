Man zwaargewond na ongeval Wagenstraat Den Haag

Contrast tussen Haagse Laak en Wassenaar kan haast niet groter: ‘Ik heb hier alles wat mijn hartje begeert’

17 september Beide plekken liggen slechts op 13 kilometer afstand van elkaar. Maar in Laakkwartier-Oost zijn maar weinig bewoners tevreden met hun leefomgeving terwijl inwoners van Wassenaar het gevoel hebben dat ze in het paradijs wonen. Met een rapportcijfer van 5,2 is er geen wijk in Nederland die door haar inwoners zo slecht wordt beoordeeld als Laakkwartier-Oost, blijkt uit onderzoek. Wassenaar staat in de top 10 van beste gemeenten.