Man zwaargewond na ruzie zaterdagavond

11:16 Geen slapeloze nachten meer voor het echtpaar Hans en Hennie Steenwijk. Zij hoeven niet langer te vrezen dat hun populaire ouderensoos Christiaanhof in Transvaal-Noord dicht moet. ,,Er is een last van m’n schouders gevallen’’, vertelt Hans. ,,En niet alleen bij mij. Een van onze oudjes begon te huilen na het goede nieuws.’’