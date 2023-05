Man zwaargewond na val van balkon

Bewoners opge­schrikt door harde knal bij brand, politie tasert gezochte man in omgeving

Bij een brand zaterdagavond in de Haagse wijk Morgenstond-Zuid werden omwonenden opgeschrikt door een harde knal. Volgens de brandweer was er korte tijd paniek. Even later is in de omgeving een verwarde man getaserd die werd gezocht in verband met de brand.