Mance maakt pronkstukken van vergane glorie: ‘Staan gewoon bij mensen thuis op het dressoir’

Bruin water uit kranen, Dalai Lama op bezoek en corrupte agenten: Chris (72) reisde naar 68 landen

Corrupte politiemensen die geld eisen, bruin water uit hotelkranen, koffers die niet aankomen en talloze ruzies met taxichauffeurs. Chris Kwant maakt het allemaal mee op zijn reizen over de wereld en tekent het jaren later op in zijn boek ‘Rond in 80 bedden’/Belevenissen van een Hagenees op reis’.

30 augustus