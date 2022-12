Mandelabrug wankelt door knullige rekenfout en Parkpop gaat niet door: dit zijn de meest gelezen verhalen

Parkpop gaat niet door, grote verliezen doen gratis festival de das om

Parkpop gaat volgend jaar zomer niet door. Dat zegt directeur Guus Dutrieux in een interview met deze krant. Of het gratis muziekfestival ooit nog terugkeert, is de vraag nu partner Mojo zich heeft teruggetrokken.

Samad (34) maakt dagelijks Arabisch journaal op TikTok: ‘WK-rellen? Asielcrisis? Ik breng de feiten!’

Overdag werkt Abdessamad Gaddour (34) als verwarmingsmonteur, maar wanneer hij vrij heeft besteedt hij elke minuut aan zijn grote passie: het Nederlandse nieuws. De highlights van de dag brengt hij in een Arabisch bulletin op TikTok. ,,Als ik een dag oversla, krijg ik klachten.”

Bij actrice Wieteke van Dort thuis wordt niet gekookt: ‘Gaan graag naar restaurantje’

Of je nu schrijver Hans Dorrestijn bent, een klas schoolkinderen of ex-collega Joost Prinsen. Iedereen is welkom in de huiskamer van actrice Wieteke van Dort (onder meer bekend van Klokhuis). Maar verwacht geen culinaire hoogstandjes van haar hand. In huize Moody-Van Dort wordt niet gekookt.

Trambeveiligers geschopt en geslagen door tieners, jongens van 14 en 15 opgepakt

De politie heeft zondagavond twee jongens (14 en 15 jaar) aangehouden op verdenking van mishandeling van twee medewerkers van de HTM in een tram.

In deze keurige straat wordt bijna elke week 112 gebeld: ‘Er rijden hier meer ambulances dan taxi’s’

Een jongen van nog maar 15 was vorige week op de Fischerstraat het slachtoffer van een gewelddadige beroving. Een incident dat niet op zichzelf staat, want alleen al het afgelopen jaar moesten de hulpdiensten 34 keer uitrukken voor een 112-melding. Wat is er toch aan de hand in de ogenschijnlijk rustige en keurige straat?

Jaloerse Rijswijker breekt gezicht vriendin op drie plaatsen: ‘Je bent van mij en gaat nergens heen’

Hij was boos op haar dat ze op 27 januari de nacht had doorgebracht bij een vriendin aan het Schalk Burgerplein in Den Haag. De jaloerse Rijswijker Selman K. (36) vernielde daar ruiten en sleurde zijn blootvoetse vriendin door het gebroken glas op de grond aan haar haren een auto in.

Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren voor rechter wegens rijden zonder rijbewijs, riskeert celstraf

Tweede-Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie moet vrijdagmorgen voor de rechter komen. Hij reed door rood op een snorfiets, terwijl de rechter hem eerder zijn rijbewijs al had ontnomen. Daardoor riskeert hij een gevangenisstraf van veertien dagen.

Mandelabrug over A12 wankelt omdat er 30 jaar geleden een 1'tje ontbrak in de berekening

Een knullige rekenfout en andere miscalculaties zijn de oorzaak van een wankele Mandelabrug. De loopbrug over de A12 bij Zoetermeer is al ruim dertig jaar lang onveilig mede omdat er ooit een 1'tje is vergeten in een simpele berekening.

Vrouw roept vanuit haar woning om hulp, politie komt ‘binnen zonder te kloppen’

Dat het politievak veelzijdig is bleek eerder deze week toen agenten afgingen op een melding in Rijswijk. In een woning op de eerste etage van een flat was al geruime tijd hulpgeroep te horen, zo meldde een buurvrouw.

IND toont clementie: Surinamer Ganesh, die al ruim 40 jaar in Nederland woont, mag alsnog blijven

Devendra Ganesh (61), die al bijna zijn hele leven in Nederland woont, mag alsnog in ons land blijven. De Surinaamse Hagenaar moest van de IND Nederland verlaten omdat hij iets te lang op de Antillen verbleef. Maar vanwege zijn privéleven - zijn hele familie woont hier - is besloten om hem alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning te geven.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.