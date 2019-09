Mannen achter illegale Haagse gokkasten veroordeeld

De politierechter heeft maandag exploitanten van een koffiehuis en supermarkt in Den Haag veroordeeld tot boetes en werkstraffen voor het illegaal laten gokken door bezoekers. Per ‘gokzuil’ werden winsten van 182.000 euro per jaar gehaald. De grote mannen achter de organisatie komen in december voor de rechter.

Het Openbaar Ministerie deed in april 2018 invallen in veel zaken in Den Haag in het kader van het onderzoek ‘Korenbloem’. Er was een illegaal netwerk blootgelegd: vanuit een hoofdkantoor aan de Vaillantlaan werden gokcomputers, gokzuilen genoemd, geleverd aan ondernemers. Daarmee gokten klanten illegaal op sportwedstrijden.

Onder meer in café Baraka aan de Hoefkade stond zo’n gokzuil. De eigenaar heeft er ruim twee weken van kunnen profiteren voordat de politie een einde maakte aan de overtreding op de Wet op de Kansspelen. Hij moet van de rechter 1000 euro boete betalen en een werkstraf van 60 uur uitvoeren. De 29-jarige uitbater was niet aanwezig op de zitting.

Ook de exploitant van supermarkt A&S aan de Pletterijstraat bood bezoekers de kans een gokje te wagen. In een afgeluisterd telefoongesprek hoorde de politie: ,,De wedstrijd gaat zo beginnen, de mensen wachten erop.” Maar de eigenaar deed in een verhoor lacherig over de verdenking van illegaal gokken, en verscheen evenmin in de rechtszaal. De rechter veroordeelde de 36-jarige man tot een hogere straf omdat het illegale gokken daar drie maanden duurde. Hij moet 2500 euro boete betalen en een werkstraf van 80 uur ondergaan.

Ondermijnend effect

Dit najaar moeten een vader en twee zonen van een koffiehuis aan het Kaapseplein en vennoten van een gsm-winkel aan de Dierenselaan zich nog verantwoorden. In december begint het proces tegen zeven hoofdverdachten die het netwerk zouden hebben gerund.

Volgens het OM had het gokken ‘ondermijnende effecten’: witwassen, verslaving, belastingontduiking en concurrentievervalsing. Deelnemers dreigden in de schulden te komen, want het principe was volgens Justitie altijd: ‘De gokker verliest en de exploitant wint’.

De eerstvolgende zitting in deze zakenserie dient in oktober.