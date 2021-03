Mannen de cel in voor prostitueren van kwetsbaar 15-jarig meisje

Pedojacht of gewapende diefstal van BMW, horloge en duizenden euro’s? ‘Spullen meegenomen om te bewaren’

2 maart Of het een gewapende overval of een pedojacht was, is nog niet duidelijk. Maar verdachten Arian K. uit Den Haag en de Zoetermeerse Carmen P. blijven in de cel voor de vermeende diefstal van een BMW, mobieltje, horloge en 3440 euro cash geld.