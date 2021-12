Mannen die 150 miljoen euro aan coke bezaten waren ‘doodnormaal’: ‘Ze droegen geen gouden Rolex of hoge hoed’

In de Dobbewijk in Voorschoten stikt het van de autodealers en -garages. Maar één van die bedrijfjes is wel heel bijzonder. De eigenaren van de garage zitten namelijk in de gevangenis. In hun bedrijf vond de politie een enorme hoeveelheid cocaïne, een die normaal gesproken alleen in de Rotterdamse haven wordt aangetroffen. Maar liefst 2000 kilo, straatwaarde 150 miljoen euro, is in beslag genomen en direct vernietigd.