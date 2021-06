Mannen hebben niets te beslissen over vrouwen en hun lichaam

Zulks is ons lot: tegen de tijd dat een man een vrouw kan lezen als een boek, is hij te oud om een bibliotheek te beginnen. Mannen, kortom, zijn betreurenswaardige wezens. Het zij maar even gezegd. Vanaf het moment dat ik zelfstandig kon denken (of dat in ieder geval dacht) ben ik lid van de Baas in eigen buik-beweging.