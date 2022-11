Mannen met bivakmutsen overvallen supermarkt in Den Haag, helikopter zoekt naar gevlucht tweetal

Mario Bilate was bijna amateur­voet­bal­ler, maar greep kans ADO aan: ‘Bij een volksclub kom ik tot mijn recht’

Als het afgelopen zomer anders was gelopen, had het zomaar gekund dat Mario Bilate gisteravond niet voor ADO Den Haag tegen Telstar (0-0) had gespeeld, maar dit weekend als amateur in actie was gekomen. De 31-jarige spits verlengde echter zijn profbestaan, tekende in Den Haag en is hongerig om voor ADO beslissend te zijn.

10:47