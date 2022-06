Mannen met slagersmes bestormden vol terras en waterpark vernield: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Met een slagersmes bestormden twee jongen mannen een vol terras in Den Haag en het grootste waterpark van Nederland is begin deze week vernield. Dit zijn onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Met slagersmes bestormden jonge mannen vol terras

Op klaarlichte dag besloten verdachte G. en zijn 18-jarige maat met mes en al een vol terras te bestormen. De Hagenaar (21) zag daar een glinstering van een gouden ketting en die wilde hij hebben. Volgens het OM dook G. ‘als een ekster’ op de drager van de ketting en liet hij even later een terras ‘vol gewonden en compleet overrompelde, angstige mensen’ achter zich. Tegen G. is donderdag drie jaar cel geëist.

Vandaal steekt grootste waterpretpark van land drie weken na opening kapot

Ontzettend zuur is het. Nog geen drie weken na de opening van Storm Aquapark, de grootste van het land, is het plezier letterlijk in het water gevallen. Een vandaal sneed begin deze week de attracties en attributen kapot.

Dit zwembad gaat elke zondag een half uur dicht zodat de badmeester kan lunchen

Ben je lekker aan het zwemmen op de zondagochtend, moet je ineens het zwembad uit. Waarom? Personeelstekort. Er is niemand anders die kan opletten als de badmeester aan het lunchen is. ,,Een half uurtje dichtgaan midden op de dag slaat nergens op.”

Gewelddadige straatroof: man tegen de grond geslagen en kleding van zijn lijf gerukt

Een man is in de nacht van zondag op maandag op gewelddadige wijze beroofd in Zoetermeer. Hij werd geslagen terwijl hij op de grond lag en werd onder meer bestolen van kledingstukken en zijn mobiel. De politie spreekt over ‘dusdanig veel geweld’ dat de man naar het ziekenhuis moest.

Ruzie bij lift escaleert in scheldpartij: vrouw wordt van achteren aan hoofddoek getrokken

Na een heftige woordenwisseling tussen twee vrouwen in winkelcentrum Leyweg in Den Haag is onlangs de hoofddoek van een de vrouwen afgetrokken.

Ineens stonden twee mannen in slaapkamer van ouder echtpaar

Als een vrouw wakker wordt na een dutje staan er opeens twee mannen in haar slaapkamer. Ze mishandelen haar, binden haar vast met ducttape en spuiten ‘heel venijnig spul’ in haar gezicht waardoor ze even geen adem meer kan halen. Vervolgens wordt haar man, die tv keek in een andere kamer, ook mishandeld en vastgebonden. De vrouw vreesde voor haar leven. ,,Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen.”

Politie schiet man neer die met mes staat te zwaaien op kruispunt

De politie heeft woensdag in Den Hoorn een man neergeschoten. De man stond met een mes te zwaaien op de kruising van de Woudseweg met de Harnaschdreef.

Harrie Jekkers blikt nog één keer terug en gooit dan handdoek in de ring

Zo, deze zomer nog even negen voorstellingen spelen en dan is het echt afgelopen met Achter de duinen, het belachelijk succesvolle programma waarmee Harrie Jekkers sinds 2018 met enige regelmaat de Koninklijke Schouwburg in zijn geboortestad Den Haag tot de nok toe vult. En dan? ,,Dan kap ik ermee. Misschien voor een jaar, misschien voor altijd. Je merkt toch dat je ouder wordt. Pijntje hier, pijntje daar.’’

Piste en pantalon te moeilijke woorden voor scholieren

Piste en pantalon. Als docent in het voortgezet onderwijs kun je dit soort woorden in een toets beter weglaten. Veel leerlingen zullen er niets van snappen. Scholen trekken aan de bel over het erbarmelijke taalniveau en de ontlezing - ze kloppen zelfs bij jongeren zélf aan voor hulp. De applicatie Readsy, een soort Netflix voor boeken, moet het tij keren.

Fastfoodketen met ‘hartaanval-burgers’ opent in stadhuis

Hoe groter en vetter, hoe beter. In de stad met het meeste overgewicht van de regio opent zaterdag een nieuwe fastfoodketen. Bij Fat Phill’s kunnen Zoetermeerders vanaf zaterdag terecht voor Amerikaanse stijl hamburgers. De locatie? Het gemeentehuis...

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: