Mannen op scooter grijpen tas van 31-jarige vrouw

De vrouw had al het idee dat de mannen op de scooter haar in de gaten hielden. Op het moment dat de scooter langs het slachtoffer reed, pakte de man achterop de tas van de schouder van de vrouw. De scooter reed weg in de richting van het station, de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg en de Prinses Beatrixlaan in Den Haag. De vrouw ging achter de mannen aan en zag dat ze haar tas weggooiden. De tas heeft ze terug, maar haar portemonnee was er uit.