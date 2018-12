Mannen overvallen avondwinkel en laten geld tijdens vlucht vallen

De twee mannen dreigden met een steekwapen bij de overval. In de zaak is één persoon lichtgewond geraakt. Er hoefde geen ambulance te komen.



De politie zette een deel van de Oudemansstraat af voor onderzoek. In de straat werd een deel van het gestolen geld aangetroffen.



Volgens een opsporingsbericht gaat het om twee mannen, met Noord-Afrikaans uiterlijk, van ongeveer 20 jaar oud. Ze droegen donkere kleding. Eén persoon is mogelijk in bezit van een mes.



Het tweetal is weggekomen in de richting van de Paets van Troostwijklaan. De politiehelikopter en de hondenbrigade hebben een zoektocht ingezet, maar dat leverde tot nu toe nog niets op.



