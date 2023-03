Mannen verdacht van neerschieten 28-jarige Hagenaar weer op vrije voeten

indebuurt.nl Tip: Geef jouw mening over het parkeerter­rein bij winkelcen­trum De Leyens dat op de schop gaat

Wie weet beter hoe het werkt in onze stad? De Zoetermeerders zelf natuurlijk! Daarom is het fijn als we als bewoners mee mogen denken aan beslissingen door onze gemeente. Over een tijdje gaat het parkeerterrein bij winkelcentrum De Leyens aangepakt worden. Heb jij daar een mening over? Deel die dan!