Mannen werken Hagenaar (66) naar de grond en nemen zijn sieraden mee

Met video LIVE | Zelensky: ‘Russische agressors moeten in Den Haag berecht worden door speciaal tribunaal’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat de Russische agressors berecht worden door een speciaal tribunaal in Den Haag. Dat bleek donderdagochtend uit zijn speech in het World Forum in Den Haag, waar hij met een staande ovatie werd onthaald. Tijdens zijn speech vroeg hij om een moment stilte in acht te nemen voor alle doden die zijn gevallen door de ‘terreur’ van Rusland. Ook voor die van de MH17 in juli 2014. Volg alle ontwikkelingen over zijn bezoek in ons liveblog.