Mantelzorgers en coronavrijwilligers verdienen meer aandacht: ‘Onmisbare steunpilaren van maatschappij’

Haagse handhaver draait overuren door corona: ‘Zet hulp in om afvalhuf­ters aan te pakken’

12:44 Het bijplaatsen van vuilniszakken en ander afval naast ondergrondse containers (orac’s) loopt in meerdere Haagse wijken weer de spuigaten uit. Handhaven is lastig omdat de boa’s overuren draaien vanwege corona. De VVD in Den Haag stelt vandaag daarom in de raad voor om mensen die nu zonder werk zitten in te zetten als hulpboa’s.