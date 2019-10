Mantelzorgers horen celstraffen eisen voor plunderen rekening 92-jarige

Quote Ik zag haar als een tweede moeder Verdachte De Haagse Judith O. hoorde een half jaar cel eisen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Haar man René van E. (62) zou vijf maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk moeten krijgen, zijn aandeel zou iets kleiner zijn geweest. ,,Het was hier geen ‘gelegenheid maakt de dief’, maar een geraffineerd lange termijnplan, sprak de aanklaagster. ,,Daartoe hebben ze de financiële huishouding van een kwetsbare vrouw naar zich toegetrokken.”

Judith O. werkte aanvankelijk als schoonmaakster bij de hoogbejaarde. Later kreeg ze ook het beheer over haar financiën. ,, Ik zag haar als een tweede moeder”, zei O. die het slachtoffer ondanks het ontbreken van een familieconnectie ‘tante’ noemt, hetgeen gebruikelijk zou zijn in Indische kringen. Maar iemand kreeg argwaan en trok aan de bel bij de politie. Deze vrouw had stiekem geluidsopnames gemaakt van gesprekken met Judith O. over het slachtoffer.

Belasting

De politie onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat er in totaal zo’n 80.000 euro was weggesluisd, die niet aan zorg was besteed door het stel. Het stel pinde in een bepaalde maand dagelijks duizend euro en maakte grote geldsommen over naar hun eigen rekening. Het ontvreemde geld zou onder meer zijn geïnvesteerd in hun tweede woning in Frankrijk.

De verdachten ontkennen in alle toonaarden. Zij beweerden van het slachtoffer 20.000 euro te hebben geleend, maar die lening zou al lang weer zijn terugbetaald: ‘deels contant’. Verder zouden ze nog een bedrag van 60.000 euro hebben gekregen van het slachtoffer, enkel om daar voor haar ‘op te passen’. Zodat de oude vrouw ‘er geen belasting over hoefde te betalen’. Het enige probleem is, dat van al die vermeende afspraken niets op papier staat. ‘Tante’ is inmiddels 96 jaar en niet meer in staat om een getuigenis af te leggen vanwege zware dementie. Ze verblijft inmiddels op een gesloten afdeling van een zorginstelling.

Vraag om vrijspraak

Volgens het OM was het slachtoffer in het voorjaar van 2018, toen zij aangifte deed, nog ‘helder’. Zij verklaarde toen slechts toestemming te hebben gegeven voor geldopnames van maximaal 500 euro per maand. De advocaat stelde dat als ‘tante’ sinds enkele maanden niet meer goed aanspreekbaar is vanwege dementie, dat er op zijn minst sprake geweest moet zijn van een vóórfase van die ziekte ten tijde van de aangifte. Dus kunnen er volgens de advocaat behoorlijke grote vraagtekens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van die aangifte. De raadsman vroeg dan ook om vrijspraak.

De verdachten zouden ook nog met de bejaarde naar een notaris zijn geweest. De aanklaagster heeft niet boven water kunnen krijgen wat daar precies is gebeurd, vanwege de geheimhoudingsplicht van de notaris. ,,Maar het stinkt wél.”’

De rechter doet 28 oktober uitspraak.