Marcel Veenendaal had moeite met zijn overgang van rietdekker naar frontman van Di-rect

,,Ik vind het niet per se een voordeel om thuis te spelen'', vertelt zanger Marcel Veenendaal van Di-rect in de schouwburg van Rijswijk, waar de Haagse band die avond optreedt. ,,In mijn perceptie is spelen in de eigen stad zelfs een zwaardere wedstrijd. Ik krijg dan vaak het gevoel alsof mijn moeder me vraagt: 'Speel dat ene liedje nog eens voor je tante'. Bij een thuisconcert zitten er altijd veel bekenden in de zaal en die geven meestal ongefilterd hun mening."