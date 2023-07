Marcia vertrekt uit de randstad, maar mist oude woning nu al: ‘Fijnste huis waar ik ooit gewoond heb’

Mijn PaleisjeMarcia Boeijinga verkocht vorig jaar haar prachtige hoekwoning in Zoetermeer om deze zomer naar Drenthe te verhuizen. In een oud sanatorium worden 25 appartementen gerealiseerd waar zij en haar man er een van konden bemachtigen. Maar de bouw is vertraagd en dus zitten ze nog tot eind dit jaar in een tussenwoning in Voorburg. ,,Dat is soms best lastig. Je vraagt je wel eens af waarom we dat mooie huis in Zoetermeer van de hand hebben gedaan.”