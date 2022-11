Marco dreigde te ontsporen zonder vader, maar werkte zichzelf uit de put en vond toen ook nog de liefde

VAN WIEG TOT GRAF Prinses Beatrix kocht een vrouw van Frits en het Bronovo een beschermen­gel

Hij was een Haagse kunstenaar die het maakte in Amerika. ‘Gelukkig, m’n engel staat er nog’, zei Frits van Eeden toen de ambulance hem naar het Bronovo bracht. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Frits van Eeden (13 maart 1944 – 30 september 2022).

3 november