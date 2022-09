Marco krijgt energierekening van 50 duizend euro en dé grote man achter de Mall houdt het voor gezien

Wim en Truus sliepen nog één nacht samen, daarna overleed hij

Het is een beeld dat dwars door de ziel snijdt. Een vermagerde, oude man - slechts uren voor zijn uiteindelijke sterven - in bed met zijn vrouw. De foto van Wim en Truus Davidse raakte velen, dochter Astrid hoopt dat het ook ogen opent. ,,Luister wat meer naar de wens van de patiënt.”

Hoge gasprijs: bij dit restaurant betaal je nu energietoeslag van 2,50 euro per diner

Bij restaurant Achteraf in de Zoetermeerse Dorpsstraat betalen gasten vanaf vandaag een energietoeslag van 2,50 euro per diner. ,,We moeten dit doen om te overleven. Hopelijk heeft men begrip en begrijpen onze gasten dat dit slechts tijdelijk is.”

Dé grote man achter de Mall houdt het voor gezien: ‘Nog zoveel kansen om plekken te transformeren’

Hij is dé grote man achter Westfield Mall of the Netherlands en was lang verantwoordelijk voor de Nederlandse winkelvastgoedportefeuille van Unibail Rodamco Westfield. Maar na het succes van de Mall, dat onlangs in de publiciteit kwam vanwege een muizenplaag, houdt Bart van Twillert het voor gezien bij de grootste internationale ontwikkelaar van winkelcentra.

Snackbarhouder Marco krijgt energierekening van 50 duizend euro: ‘Dat zijn meer dan 20.000 frikandellen’

Grote schok om elektriciteitsrekening voor Marco Hartman van snackbar ’t Harkje. Het stond er écht: vijftigduizendeuro, per maand (!). ,,Dat zijn meer dan 20.000 frikandellen.”

Alleen nog maar muisjes in de schappen; klanten van de Jumbo in Mall trekken zich niets aan van plaag

De Jumbo in de Mall of the Netherlands in Leidschendam, die vorige week dicht moest vanwege een muizenplaag, is weer open. Wie dacht dat de negatieve publiciteit over het ongedierte gevolgen zou hebben voor de klandizie, heeft het mis. De supermarkt is ook vandaag, net als voor de plaag, vol met klanten. ,,Bang voor muizen? Nee joh, die heb je overal.’’

Magdalena (23) stak vriend dood dag na zijn verjaardag: ‘Sorry, sorry. Ik hou van jou’

Onder invloed van drank en in een suïcidale bui, stak de Poolse Magdalena S. (23) haar vriend Damian dood. Schreeuwend en huilend zat ze naast zijn lichaam, een dag na zijn 28ste verjaardag. ‘Sorry, sorry. Ik hou van jou.’

Nep AH-bezorgers overvallen en mishandelen tieners in woning: ‘Verschrikkelijk en traumatisch’

Verkleed als bezorgers van de Albert Heijn roofden drie jonge mannen een huis leeg. De twee tieners die alleen thuis waren, bleven geschokt en gewond achter. Voor de persoon die de mannen identificeert ligt 10.000 euro klaar.

Met DHL kilootje coke van Scheveningen naar Engeland sturen

Een pakketje via DHL naar het buitenland sturen kost je zo’n negen euro. Jongens uit Scheveningen vroegen ietsje meer. Tweeduizend euro per kilo. Maar het ging dan ook om het verzenden van cocaïne naar Engeland. Het OM eiste straffen tegen hen tot twaalf jaar cel.

Gekte in stallingsland: ‘Geen plek meer voor caravans, vouwwagens, boten en andere objecten’

Nu de zomer op zijn retour is, mag de caravan weer de stalling in. Maar dat blijkt zo makkelijk nog niet. Een karavaan aan caravans staat op de wachtlijst, zo vol is het. ‘Er zijn achthonderd wachtenden voor u.’

Israël stierf in vernietigingskamp, Roza bewaarde al die jaren zijn poppenpetje

Een poppenpetje uit 1942, net groot genoeg voor een babyhoofdje. Tachtig jaar lang had de Haagse Roza Sluijter dit cadeau, gegeven door Israël van Coevorden, in bezit. Israël - Ies - overleefde de oorlog niet. Onlangs lukte het Roza het petje terug te geven aan zijn familie uit Canada.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: