Marechaussee doorzoekt woningen in Den Haag vanwege onderzoek mensensmokkel

Let op: NS kondigt voor vrijdag 24 uurs staking in westen van Nederland aan (en dus ook in regio)

Werknemers van de Nederlandse Spoorwegen staken woensdag in Noord-Nederland van 04.00 uur ‘s ochtends tot 04.00 uur de volgende dag voor een betere cao. De vakbonden kondigen ook voor aankomende vrijdag acties aan. Dan is er een 24-uurs staking in het westen van Nederland, en dus ook in de regio Den Haag.

24 augustus