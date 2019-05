Marechaussee redt man van verdrinking bij Kortenaerkade in Den Haag

Video Rebelse chef-kok Pierre Wind komt met pestofri­kan­del: ‘Ik ben al jaren geobse­deerd door snacks’

18:01 Chef-kok Pierre Wind had toen hij 11 jaar oud was al de ambitie om een snackbar te beginnen. Hoewel hij een bekende kok is geworden, is die snackbar er nooit gekomen. Om zijn droom toch deels waar te kunnen maken bedacht hij daarom zijn eigen snack: de pestofrikandel.