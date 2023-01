Marga erfde liefde voor planten van haar moeder, maar kan groen niet in leven houden: ‘Ik ben er niet trots op’

Mijn kamerplant Evert (67) verzorgt zijn vetplanten op gevoel: ‘Je kunt niet alles uit boeken halen’

Nu alle tuinen winterklaar zijn gemaakt gaan we op deze plek tijdelijk iets anders doen. Namelijk de rubriek Mijn Kamerplant, omdat we in de koude maanden binnen gewoon lekker door kunnen blijven tuinieren. Deze week Evert de Vreugd (67) die dol is op vetplanten. Honderden heeft hij er, normaal in een kas in de tuin maar nu even lekker warm in zijn atelier.

26 december