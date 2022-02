Margherita is de populairste pizza onder Hagenaars en dan het liefst op vrijdagavond

Verder blijk uit onderzoek van Deliveroo dat slechts een derde van de Nederlanders hun pizza met bestek eet en dat een meerderheid - 61 procent - graag ananas op de Italiaanse snack wil. Vrijdagavond 19.02 uur om precies te zijn, is het meest ideale moment om een pizza te laten bezorgen, aldus de maaltijdbezorger. Champignons en jalapeňos worden het vaakst als extra pizza-toppings toegevoegd bij het afrekenen. Als er een keuze gemaakt kan worden tussen een dunne of dikke bodem, dan kiezen we massaal voor dun. Ook vindt een ruime meerderheid - 76 procent - een warme pizza smakelijker dan een koud exemplaar.

Salami

Overigens is de Margherita niet alleen in Den Haag favoriet, dat is ook in steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven het geval. In Rotterdam, Haarlem en Tilburg is een pizza met salami juist weer geliefd.