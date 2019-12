Margot schrijft over ieder stukje vuil op straat in haar blog

Even vragen aanVertrapte sigarettenpeuken, zwervend bouwmateriaal, rottend kachelhout en halfvergane stoeltjes: Margot Berends uit Den Haag haalt haar neus er niet voor op. Alles wat ze vindt, houdt ze bij in een blog. Onlangs verscheen haar honderdste artikel.

Hoe kwam u op dit idee?

,,We leven volgens twee principes: leef met wat zich aandient en het geluk ligt op straat. Mijn man en ik zoeken al jaren spullen. We vonden het zo’n rot idee dat er spullen in de vuilniswagen verdwijnen. Dus volgens mij zijn wij gaan verzamelen, om die spullen van de vuilniswagen te redden.’’

Is uw huis niet één groot rommelkot geworden?

,,Dat had gekund. Gelukkig is dat het niet. We zijn erg kritisch als het op spullen bewaren aankomt. Sommige dingen verkopen we via Marktplaats of geven het weg aan kringloopwinkels.’’

Wat is het meest absurde dat u ooit bent tegengekomen?

,,Een antieke bank. Kent u Hannes koopt Alles? Dat is een begrip in het Haagse Zeeheldenkwartier. Hij is opkoper van meubels en zette ooit een antieke bank op straat, omdat hij daar geen plek meer voor had. Mijn man heeft die toen meegenomen.’’

Quote Als we weer iets vinden gaan we misschien uit eten Berends

Jullie hebben in de loop der jaren ook honderden euro’s bij elkaar gevonden. Wat is hiermee gebeurd? Die hebben jullie zeker niet weggegeven?

,,Nee. Dat doen we allemaal in het potje. Wij hebben thuis een potje. Toen we een groot bedrag hadden, zijn we met het gezin een weekend naar Gent geweest. Als we weer iets vinden gaan we misschien uit eten.’’

Brengt u ook weleens rommel naar de vuilstort?

,,Troep nemen we sowieso niet mee. Een heel enkel keertje als er weleens iets stuk ging, brachten we het naar de vuilstort, maar vaak maken wij er iets van.’’