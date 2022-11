Margreet (77) kan door polio amper bewegen, maar geniet van elke dag: ‘Altijd lippenstiftje op’

met video Gewapende overval op avondwin­kel in Den Haag, daders slaan op de vlucht

Er is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een avondwinkel aan de Apeldoornselaan in Den Haag. Even verderop in de wijk, op de Dierenselaan, is een bivakmuts gevonden door de politie, dat in de wijde omgeving op zoek is naar meerdere gevluchte daders.

10:09