Maria Goos schrijft Haags familiedrama

Het Nationale Theater heeft Maria Goos gevraagd een toneeltekst te schrijven die zich afspeelt in de Haagse samenleving. Goos, bekend van onder meer de televisieserie Oud Geld, heeft gekozen voor een familiedrama dat zich afspeelt in betere Haagse kringen.

Haar stuk We zijn hier voor Robbie gaat over drie generaties van een familie met een koloniaal verleden. Op de avond dat de familie samenkomt om het overleden familielid Robbie te herdenken, loopt alles in het honderd. Tussen de scherven wordt het slagveld overzien en worden oude rekeningen vereffend.

De voorstelling, die op 10 november in première gaat, valt in de reeks Toneelstuk des Vaderlands waarin Het Nationale Theater de staat van de natie onderzoekt. Eerder maakte artistiek leider Eric de Vroedt de netflixachtige theatermarathon The Nation, die lovende recensies en volle zalen trok. The Nation komt eind augustus terug als openingsprogramma van het seizoen.

