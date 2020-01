Maria heeft een functionele tuin voor kinderen en beestjes

Oproep AD zoekt bevrijdingsbaby’s

10 januari Voor een verhaal over 75 jaar vrijheid zijn we op zoek naar 74-jarige mensen uit de regio Den Haag die rond 9 februari 1946 geboren zijn. Ben of ken jij iemand een bevrijdingsbaby en kom je uit Westland, Delft, Den Haag of Zoetermeer? Deel uw jeugdherinneringen met ons.