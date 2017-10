Maria Montessorischool in hoger beroep na rel rond gemiste schoolfoto

De Haagse Maria Montessorischool gaat in hoger beroep in de zaak rondom een gemiste schoolfoto. De school kreeg een schadevergoeding opgelegd nadat een leerling, die het Offerfeest bijwoonde, de schoolfoto moest missen.

De kwestie kwam voor de zomervakantie van 2015 in het nieuws nadat een leerling de jaarlijkse klassenfoto gemist had. Deze werd namelijk gemaakt op de dag dat het Offerfeest plaatsvond. Deze planning berustte op een misverstand, zo meldt Stichting De Haagse Scholen - waar de Maria Montessorischool onder valt - in een verklaring. Normaal gesproken wordt bij het opstellen van de jaarkalender namelijk wel rekening gehouden met feestdagen, ook als deze islamitisch van aard zijn.

Toen bleek dat de schoolfoto en het Offerfeest samenvielen, heeft de school naar eigen zeggen diverse initiatieven genomen om tot een oplossing te komen. Zo werden vervangende foto's vervaardigd, die gratis beschikbaar werden gesteld. De getroffen maatregelen waren echter niet voldoende voor de ouders, die een rechtszaak aanspanden tegen de school.

Schadevergoeding

Op 10 juli volgde de uitspraak: de school moet de ouders van de leerlingen die de foto gemist hebben een schadevergoeding van 250 euro per kind betalen. De rechter is namelijk van mening dat de school met het plannen van de schoolfoto op de dag van het Offerfeest indirect onderscheid heeft gemaakt. Stichting De Haagse Scholen heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

,,Wij nemen deze uitspraak zeer serieus. Wij willen rekening houden met deze feestdagen en blijven ons inzetten om een samenloop als deze te voorkomen. Daar staat tegenover dat wij het oordeel dat de school 'door het maken van indirect onderscheid' onrechtmatig heeft gehandeld, onjuist vinden. Na een zorgvuldige afweging willen we deze zaak opnieuw laten beoordelen en kiezen wij voor hoger beroep'', zo laat de stichting in een reactie op de website weten. ,,Daarbij speelt vooral een rol dat de rechtbank in eerste aanleg de feitelijke gang van zaken niet volledig heeft getoetst. De stichting heeft behoefte aan een uitspraak op basis van een volledige beoordeling van de gang van zaken.''