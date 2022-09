Mariëlle Vavier is nieuwe gezicht in Haagse wethoudersclub vol bekenden

Handjes gezocht Nee, je hoeft niet handig te zijn om bij Ikea te kunnen werken

Nee, om bij Ikea te werken, hoef je echt niet per se een stoel in elkaar te kunnen zetten. Ook hoef je niet elke dag Zweedse balletjes te eten (het mag wel) en krijg je wel vijftien procent korting in de winkel. Zo probeert de Zweedse meubelgigant in Delft de vacatures op te vullen.

