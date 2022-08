Marije vond haar droomman bij Hakky en dit miljoenenhuis wilde niemand hebben

Top 10Marije vond haar droomman bij Hakky in Den Haag, Delftse studentenverenigingen bestraft na ontgroeningen en dit miljoenenhuis in Zoetermeer wilde niemand hebben. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Niemand hapte toe toen dit miljoenenhuis te koop stond, dus blijft Richard er zelf maar wonen

Jacuzzi’s en paranoma-zichten op een privémeer van 6,5 hectare. Rond huppende konijnen, fladderende ijsvogeltjes. Dit idyllische plekje van vier miljoen euro stond twee jaar lang te koop. Nu houdt eigenaar Richard Verheij (54) het tóch maar zelf. ,,Als je het ziet, denk je: hoort dit bij Zoetermeer?”

Verenigingen bestraft na ontgroening: eerstejaars overgoten met kaarsvet en haar in brand gestoken

Twee Delftse studentenverenigingen zijn door de TU Delft op de vingers getikt na meldingen van mishandelingen en grensoverschrijdend gedrag. Zo werden eerstejaars tijdens een ontgroening van het Delftsch Studenten Corps (DSC) overgoten met kaarsvet en werd haar in brand gestoken terwijl begeleiders dronken waren. Bij Virgiel belandde een lid eerder dit jaar naakt op de grond in het glas terwijl niemand ingreep.

Rob geeft werknemers elke dag gratis lunch, maar dat kost hem nu 100.000 euro aan belasting

Een gezonde lunch waarbij uitbundig groenten worden uitgeserveerd. Ondernemer Rob Baan schenkt zijn werknemers dagelijks zo’n vitamine-injectie. De gratis maaltijd wordt echter duur betaald. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof deze week dat de eigenaar van Koppert Cress hiermee verkapt loon betaalt. In vier jaar heeft Baan zo’n 100.000 euro achterstallige loonbelasting aan de staat moeten betalen.

Pierre Wind raast door de keuken: ‘Met deze simpele truc bespaar je 70 tot 80 procent op je energie’

De supermarktprijzen stijgen de pan uit, gas is duurder dan ooit. Hoe fijn is het om dan te weten dat je thuis, in je eigen keuken, serieus kan besparen? Pierre Wind - topkok en practor bij de horecaopleidingen van ROC Mondriaan - maakt op die school een missie van duurzaam koken. Toverwoord? Deksels!

Vader en zoon halen gestolen tas in Spanje terug via gps-tracker

Daar stond de dief, bij een terras in het Spaanse Alicante met Joey’s zonnebril op. De bril kwam uit zijn gestolen rugtas, die hij samen met zijn vader Ronald opspoorde aan de hand van een gps-tracker. Ze zetten de twee meter lange boef na een fikse achtervolging op de achterbank van hun huurauto om alle spullen terug te krijgen.

Stéphanie (30) regelde eigen begrafenis, maakte afscheidsvideo voor zoontje, maar leeft nog steeds

Stéphanie Juliana-Harmsen (30) regelde haar eigen begrafenis al en heeft een afscheidsvideo opgenomen voor haar nu 6-jarige zoontje Zayne. Artsen hadden haar jaren geleden al opgegeven, maar ze leeft nog steeds en het gaat tegen alle verwachtingen in zelfs beter. ,,Het is moeilijk positief te blijven als je fulltime in bed ligt, maar ik wilde vechten voor mijn kind.”

Auto van Max Verstappen te zien in winkelcentrum: ‘Hij is groter dan ik dacht’

Dat het niet helemaal de echte auto is, lijkt niemand te deren. Twee dagen staat een replica van de racewagen van Max Verstappen in de Westfield Mall of The Netherlands. De toeloop is groot. ,,Sinds Max Verstappen meerijdt, kijken we heel trouw met de hele familie.”

Hindostaanse Prianka is Nederlands Miss Super Model Universe: ‘Dacht dat ze voor blond zouden gaan’

Haar toekomst zag er lange tijd niet goed uit. Prianka Raghoe (25) werd als kind geconfronteerd met huiselijk geweld en had als gevolg daarvan een moeilijke jeugd. Dat heeft ze allang achter zich gelaten. De Haagse is onlangs gekroond tot Miss Supermodel Universe Nederland en lijkt een mooie carrière tegemoet te gaan als model. Toch vindt ze dat niet het allerbelangrijkste. ,,Ik wil graag andere kwetsbare vrouwen helpen.’’

Marije kwam bij Hakky voor nieuw paar hakken, maar ging naar buiten met nieuwe man

Schoenmakerij Hakky, van de familie Bentvelzen, is een Haags fenomeen. Inmiddels staat de zevende generatie achter de stik-, schrooi- en polijstmachine.

Hij eet bijna niks en slaapt slecht, ‘jihadistische uitingen’ blijven Moussa na straf achtervolgen

Omdat hij in 2014 jihadistisch geweld verheerlijkte, verloor de geboren Hagenaar Moussa Lghoul zijn Nederlandse nationaliteit. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Zijn paspoort heeft hij in afwachting van een oordeel van de rechter nog, maar zijn leven is hij kwijt. ,,Moordenaars krijgen een tweede kans, maar ik heb levenslang.’’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: