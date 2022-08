Marike en Gijsbert na verhuizing blij met hun dakterras: ‘Dit terras is precies genoeg tuin voor ons’

De twee hebben niet echt groene vingers en hadden dan ook weinig ervaring met tuinieren. En dus was het dakterras een overzichtelijk project. Om hun buitenruimte flink te vergroenen, vonden Gijsbert en Marike een bijzondere houten plantenbak in België. ,,Het is een duurzaam, modulair en makkelijk te monteren systeem. Een soort legodoos”, zegt Marike. ,,Veel hout voor de tuin wordt chemisch behandeld, maar dat is natuurlijk niet goed voor de aarde en de planten. Dit systeem is dat niet, dat vonden we belangrijk.”