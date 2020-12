Marina en haar man raakten vlak na elkaar werkloos: ‘In half jaar gingen we van rustig leven naar schuldhulpverlening’

Ze doet haar verhaal in een buurthuis in Moerwijk. Op een grote tafel liggen tientallen cadeaus in allerlei soorten en maten, ingepakt in cadeaupapier. Elke woensdag worden hier eten, drinken en verzorgingsproducten uitgedeeld aan wijkbewoners die anders niet, of nog maar nét, rond kunnen komen. De 35-jarige Marina*, moeder van vier kinderen, doet er zelf vrijwilligerswerk en ze krijgt er wekelijks voedselbonnen die ze bij Albert Heijn kan verzilveren.