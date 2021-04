Marion zet zich in voor Kenia: ‘Water is de eerste levensbehoefte van ieder mens’

Het gaat met name om waterprojecten, hebben bewoners niet meer aan vaccinaties?

,,Water is de eerste levensbehoefte van ieder mens. Bittere noodzaak ook. Waterputten en sanitair blijven nodig, extra nodig, juist in coronatijd. We hebben onlangs een prachtig project in Mpenda Kula voltooid. Na drie maanden van hard werken en veel uitdagingen. In Nairobi is een strikte lockdown ingesteld. Medisch personeel wordt wel gevaccineerd. Waar onze mensen aan waterputten werken, dat is gelukkig altijd buiten, bij temperaturen van 32, 34, soms 36 graden, dat scheelt gewoon.”