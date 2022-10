Maris College ontruimd vanwege gaslekkage

Poolse man (36) krijgt celstraf na neersteken van landgenoot

De Pool Krzystof W. (36) die op 9 maart een landgenoot in het gezicht stak bij een pizzeria aan de Dierenselaan in Den Haag, is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Het slachtoffer liep blijvende littekens op in zijn gezicht en aan zijn achterhoofd.

3 oktober