Marischka betaalt schulden af met gemeentefoutje van 35.000 euro

Ooit runde ze een bruisend eetcafé met haar ex in Krimpen, maar nadat hij haar verliet kent Borgmeijer niets anders dan geldproblemen. ,,Als alleenstaande moeder zijn mijn vaste lasten altijd hoger geweest dan mijn inkomsten. Radeloos word je ervan. Als de nood aan de man is, eet ik bij mijn dochter. Het zou omgekeerd moeten zijn, maar met een huur van 725 euro en mijn huidige inkomen van 1175 blijft er niets voor me over.’’



Momenteel werkt Borgmeijer in Kringloopwinkel De Groene Flamingo, waar ze een zogenaamde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief) van de gemeente verzorgt. Afgelopen donderdag kreeg ze een bericht van de bank. ,,Dat gebeurt altijd als er iets wordt bijgeboekt, vaak gaat het dan om een bedrag van 50 euro of zo. Mijn saldo toonde het bedrag, een bijschrijving vanuit de premie Sociale Zaken. Natuurlijk had ik gelijk door dat het niet klopte, dat het een bedrag van 357 euro moest zijn en niet het honderdvoudige.’’

Waarschijnlijk door een verwisseling van een punt en een komma heeft de gemeente in totaal 2,5 miljoen euro ten onrechte uitbetaald aan bijstandsgerechtigden. Niet alleen Borgmeijer zelf, ook haar collega kreeg uit het niets een groot bedrag op haar rekening gestort. ,,Bij haar was het alleen al heel snel weer afgeboekt. Bij mij bleef het geld op mijn rekening staan.’’

Borgmeijer ontving daarop een telefoontje van de bank. ,,De vraag was of ik het direct weer wilde terugstorten. Ik heb dat toegezegd. Maar even later ging ik nadenken. Zíj hebben toch een fout gemaakt? Als wij gewone mensen een fout maken, worden wij er altijd voor gestraft. Waarom zouden zij er nu wel gewoon mee weg mogen komen?’’

Quote Ik heb het geld naar een privérekening gestort en ben van daaruit mijn schulden af gaan betalen Marischka Borgmeijer

Na een onrustige nachtje woelen besloot Borgmeijer eerst aan zichzelf te denken. ,,Ik heb het geld naar een privérekening gestort en ben van daaruit mijn schulden af gaan betalen. Een bedrag van 15.000 in totaal. Het resterende bedrag staat nog apart.’’

Borgmeijer weet heel goed dat ze geen recht heeft op dat geld. ,,Maar ik kan het nu wel goed gebruiken. Elke keer als ik de bank de afgelopen tijd om een lening vroeg, werd het geweigerd. Ik werk nu vijf dagen in de week in de kringloop bij deze STiP-baan en verdien bijna niets. Ik had ook mijn handje op kunnen houden, werken valt voor mij niet mee nadat ik na twee aanrijdingen nog dagelijks last heb van mijn nekhernia. Maar zo zit ik niet in elkaar: ik wil vooruit.’’

Wat Borgmeijer vooral steekt: het feit dat in eerdere communicatie naar buiten toe is gesproken over criminelen en daklozen. ,,Ik ben geen dakloze, nog niet in elk geval. Ze moeten me niet in die hoek plaatsen.’’



Hoe ze nu denkt dat het verder gaat? Borgmeijer heeft geen idee. ,,Ik hoop in elk geval dat ik dit baantje behoud en de kans krijg het bedrag in termijnen terug te betalen. Dat deze gemeentelijke blunder me toch verder helpt in het leven.’’



Vooralsnog heeft het geld de Haagse weinig rust gebracht. ,,Ik slaap niet meer van de stress, maar dat deed ik eerder al niet door de schulden. Mijn leven staat al jaren op z’n kop.’’

