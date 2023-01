Mariska gaat nog één keer vlammen op haar bariton: muziekkorps moet stoppen wegens te weinig leden

Mariska Cuperus-Van Lochem was drie toen ze voor het eerst met haar oudere zus meeging naar de repetities van Showband '75 in Leidschendam. Ze was nog te jong om lid te worden, maar voor de prille majorette werd destijds een uitzondering gemaakt. Zondag blaast het trouwe lid haar laatste partij op de bariton.

Het showkorps van de muziekvereniging uit Leidschendam stopt er na bijna 50 jaar mee. Net als veel andere verenigingen in het land kampt Showband ‘75 met een tekort aan nieuwe leden. Het gratis toegankelijke concert in sporthal De Fluit vormt het slotakkoord van de band die in 2018 nog het Nederlands kampioenschap won tijdens de Indoor Winds Competition voor muziek- en danssport. Het afscheid valt zwaar voor de enthousiaste Mariska.

Nog maar tien blazers heeft de marchingband van Showband '75. Dat is een te smalle basis om verder te gaan. ,,Er hoeft maar één lid verhinderd te zijn of het optreden valt in duigen", zegt Mariska Cuperus (38). ,,Het was de laatste jaren al moeilijk om nieuwe leden erbij te vinden, maar corona heeft dit proces versneld. Het lijkt alsof de mensen meer op zichzelf zijn geworden en geen tijd vrij willen maken voor anderen of het verenigingsleven.”

Altijd actief

Hoe anders is het met de altijd actieve Mariska. In het dagelijks leven werkt ze als verpleegkundige en borstvoedingscoach in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Op de school van haar kinderen zit ze in de ouderraad en is er medeorganisator van de sint- en kerstfeesten, waar uiteraard altijd de nodige muziek is te horen. Buiten de muziek heeft ze tal van creatieve hobby's zoals stickers en kleding maken.

Ook haar man Simon zit bij Showband '75. De twee ontmoetten elkaar ooit tijdens een muziekconcours. Hoewel ze elkaar al een tijdje kennen, trouwden ze in april van vorig jaar voor de kerk. Groot was de verrassing toen een delegatie van de showband tijdens de kerkdienst kwam binnenlopen om het U zij de Glorie te spelen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De marchingband van Showband '75. © Showband '75

Zoektochten naar nieuwe leden zijn er altijd al geweest in de 48-jarige geschiedenis van de muziekvereniging. Toen er te weinig majorettes waren en die groep werd opgeheven, besloot Mariska trompet te leren spelen om actief binnen de showband te blijven. Toen de baritonspeler stopte en geen vervanger had, ging Mariska zich in dit instrument verdiepen en hield daarmee de boel overeind.

Nog niet het einde

Het stoppen van de marchingband betekent niet het einde van de hele muziekvereniging. Zo blijft het zittende orkest van Showband '75 wel doorgaan. En waar het looporkest zondag zijn slotakkoord brengt, zijn tijdens dezelfde show try-outs te zien van de programma's die jongerengroep Trinity Colorguard in 2023 gaat brengen.

Colorguard is de dansstijl voor ‘stoere jongens en meiden’ vanaf vier jaar waarbij gebruik wordt gemaakt van vlaggen en andere attributen. In de jongerengroep doen ook twee van Mariska's kinderen mee. Het bloed kruipt ten slotte waar het niet gaan kan.

Emotionele dag

Ook Joyce, de zus die haar als klein meisje meenam naar het majorettenkorps, mag zondag niet ontbreken bij de laatste show. Elf jaar lang was Joyce de tamboer-majoor van de showband. Joyce vecht al bijna drie jaar tegen borstkanker. Ze zit middenin een revalidatieproces en moet van de artsen even rustig aan doen. Dat doet ze ook, maar voor deze bijzondere gelegenheid maakt ze de uitzondering door één nummer te dirigeren.

,,Het gaat op alle fronten een emotionele dag worden", zegt Mariska Cuperus. ,,Ik hoop dat er veel mensen naar de sporthal komen om ons nog één keer te zien knallen. Helemaal stoppen met muziek doe ik niet, daarvoor is deze hobby te leuk.”

Het gratis slotconcert in sporthal De Fluit in Leidschendam op zondag 8 januari begint om 16.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.