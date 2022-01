Marjolein Moorman was ‘arm’ in poepsjiek Wassenaar: ‘Jongen zei dat ik zíjn afgedankte spijkerbroek droeg’

Haar wortels liggen echter niet in het natte veen van Mokum, maar in het droge duinzand van Wassenaar. Als dochter van twee sociaaldemocraten groeide ze op in een jaren zeventig-wijk. Haar ouders waren vanuit Moerwijk en Escamp naar de rust en ruimte van het Polanenpark verhuisd in de hoop hun kinderen meer kansen te bieden. In haar boek ‘Rood in Wassenaar’ dat vandaag verschijnt, schrijft ze er met gemengde gevoelens over. Ze had het er fijn maar de verschillen met de rest van het welvarende Wassenaar waren groot.