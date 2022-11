Marjon en Jojanneke hebben een plantenasiel: ‘Planten moeten niet verloren gaan’

Op de zolderkamer van Jojanneke Kant pronken zeker honderd planten, die dankzij haar zorg een tweede leven gegund zijn. Haar plantenasiel is in de afgelopen twee jaar een begrip geworden in Voorburg.

Samen met haar buurvrouw Marjon ten Hagen kwam ze twee jaar geleden op het idee. Wat begon als een grapje is inmiddels een flink uit de hand gelopen hobby. ,,Met als gevolg dat onze tuin en ons huis vol staan met planten. We vonden het zo zonde dat planten verdwenen terwijl ze nog jaren hadden kunnen doorgroeien.” En veel mensen zijn het met die strekking eens. Veel buurtgenoten komen een plantje halen of brengen.

Doorgaans verzorgen de twee rond de honderd planten tegelijkertijd. Meestal staan de planten er maar voor een paar dagen. Dan worden ze door een geïnteresseerde opgehaald. In de tussentijd worden ze goed verzorgd door de twee buurvrouwen, die beiden groene vingers hebben.

Plant en baby of huisdier gaan niet altijd samen

,,In de zomer staan de planten bij ons in een stelling voor de deur. Mensen kunnen een plantje ruilen voor een andere plant, wat potgrond of een paar euro doneren in het spaarpotje. In deze tijd van het jaar staan de planten bij mij op zolder om te overwinteren.”

Marjon en Jojanneke komen aan de planten via mensen die er niet meer voor kunnen of willen zorgen. ,,Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand overlijdt en een huis wordt leeggehaald. Of mensen verhuizen en hebben geen plek voor de plant in hun nieuwe huis. Soms is er geen plek meer voor de plant omdat het gezin is uitgebreid met een nieuw kind of huisdier met allergieën. Laatst hadden we een kantoorruimte opgeruimd. De winst: zo'n tweehonderd planten.”

Volledig scherm Enkele planten in het asiel © Plantenasiel Voorburg

