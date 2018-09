Mark Rutte geniet van strandconcert Anouk

De premier had het duidelijk naar zijn zin bij het evenement Live on the Beach waarmee Scheveningen traditiegetrouw het strandseizoen afsloot. En met hem nog dik 12.000 anderen onder wie andere politici zoals minister Hugo de Jonge en de lokale stemmentrekker/ wethouder Richard de Mos.

Al haar bekende hits kwamen voorbij zoals R U Kiddin' Me, Run Away Together en Three Days In A Row. Waar de regen rond haar strandconcert van vorig jaar nog met bakken uit de hemel kwam, zo bleef het ditmaal bijna droog. Toch moesten de bezoekers een stevige zeewind trotseren waarbij een rustig nummer als Michel het moest afleggen tegen de natuurlijke elementen, in dit geval het ruisen van de wind.