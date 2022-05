Mark Rutte is een analoge man in een digitale wereld

column Als je na je dertigste nog in het openbaar vervoer wordt gezien, ben je als mens totaal mislukt

Je ziet het bij alle vitale beroepen en het is niet verwonderlijk: men wil meer loon en minder werkdruk. Dat willen we allemaal wel maar de vitale delen van de samenleving hebben bij mij net een streepje voor. Zorg, onderwijs, politie en het openbaar vervoer. Die laatste groep gaat in Den Haag op 2 juni staken.

19 mei