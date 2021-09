‘Mark Rutte is een soort rattenvanger van Hamelen, maar dan omgekeerd’

Ome Ed heeft besloten om vanavond samen met Schele Joop de race terug te zien. ‘Ik hou van uitgesteld kijken’, zei Schele Joop daarnet. In zijn geval niet zo moeilijk. De man is zó scheel, hij kijkt in de toekomst. ‘Ik bedoel, kijk nou wie d’r allemaal al bij Rutte is weggelopen. Het is een soort rattenvanger van Hamelen, maar dan omgekeerd. Tamara van Ark heb een nekhernia. Da’s de tweede minister van Volksgezondheid die onderuit gaat.’ ‘Ik zou ook over me nek gaan als ik met dat zooitje moest regeren’, stelt Joop. ‘Dat krijg je van al dat ja-knikken. Of zou ze juist te veel weg hebben zitten kijken?’