Mark Rutte koopt de eerste kinderpostzegels en krijgt een sticker op de deur die ‘er nooit meer afgaat’

In mei had de Stichting Kinderpostzegels bij scholen navraag gedaan of het met alle beperkende maatregelen nog wel haalbaar was om de actie ook dit jaar te laten doorgaan. ,,Voor veel scholen was het lastig plannen in verband met het inhalen van cito-toetsen", zegt directeur Pascal de Smit. ,,Toch is er ook nu, of misschien wel juist nu, genoeg belangstelling om mee te doen.”

Ambassadeur

Zangeres, actrice en presentatrice Angela Groothuizen fungeert als ambassadeur voor de actie van dit jaar, die als thema heeft ‘geeft een veilig thuis'. Nederland telt 90.000 kinderen die om wat voor reden dan ook geen veilig thuis hebben bijvoorbeeld pleegkinderen, daklozen, kinderen in een azc of die thuis te maken hebben met armoede of huiselijk geweld.

Quote Ik had me bekkie wel bij mij. Ik was een topverkoop­ster! Angela Groothuizen, Ambassadeur Stichting Kinderpostzegels

Angela Groothuizen: ,,De Stichting Kinderpostzegels is een kleine organisatie waar het geld goed terechtkomt. Ik ben blij dat het de actie dit jaar doorgaat, want het is zo belangrijk dat kinderen iets kunnen doen voor anderen. Zelf bewaar ik ook goede herinneringen aan de keren dat ik langs de deur ging. Ik had me bekkie wel bij mij. Ik was een topverkoopster!”

Volledig scherm Ambassadeur Angela Groothuizen, Julian, Emmaly en Safa van basisschool De Leeuwerikhoeve en directeur van de Stichting Kinderpostzegels Pascal de Smit. © ANP

De elfjarige Emmaly en Safa uit Den Haag gaan dit jaar voor de tweede keer met inderpostzegels op pad. Emmaly heeft vorig jaar 965 euro binnengehaald. Voor Julian (10) uit groep zeven is het de eerste keer, maar hij heeft vorig jaar al de nodige ervaring opgedaan met loten die hij voor zijn volleybalclub verkocht voor de Grote Clubactie. ,,Toen heb ik mijn kleinste broertje meegenomen. Dat vindt iedereen namelijk heel schattig en verkoop ik meer loten”, zegt hij als getalenteerd koopman.

Videoboodschap

De 140.000 deelnemende kinderen krijgen dit jaar een speciale box mee die het mogelijk maakt aan de deur te verkopen en toch 1.5 meter afstand te bewaren. Ook krijgen ze een tool waarmee ze via een persoonlijke videoboodschap hun opa’s en oma's kunnen benaderen. Verder zijn de zegels, wenskaarten en pleisterblikjes van Dummie de Mummie via de webshop te koop. Mark Rutte deed het op de ouderwetse manier door een bestellijst in te vullen en in de box te deponeren.

Volledig scherm Julian (10), Safa (11) en Emmaly (11) bellen bij het Catshuis aan om de eerste kinderpostzegels te verkopen aan premier Mark Rutte. © ANP

De kinderen gingen echter niet weg voordat hij de sticker boven de deurbel had geplakt als bewijs dat ze hier waren geweest. ,,Maar die gaat er nooit meer af”, lachte hij. Gedwee likte de premier de gom van de zegel - ‘vies hè’- en hing het bewijsstuk boven de voordeurbel van het Catshuis. Dit adres kan dus worden overgeslagen wanneer kinderen van ruim 330 scholen in Nederland vanaf woensdagmiddag weer de straat op gaan.

Volledig scherm Ook Mark Rutte ontkomt niet aan de sticker boven de deurbel die er 'nooit meer afgaat'. © ANP

